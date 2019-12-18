Бишкек, , 12:52 — REGNUM Шесть человек поступили в Баткенскую областную больницу после конфликта на границе между Киргизией и Таджикистаном, сообщили 18 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В минздраве уточнили, что в больницу госпитализированы четверо военнослужащих и двое гражданских. Отмечается, что у двоих пострадавших были диагностированы огнестрельные ранения, у остальных — сотрясение головного мозга и ушибы.

В государственной пограничной службе сообщили, что в настоящее время стороны возобновили переговоры, которые ранее были прерваны из-за эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 декабря в селе Кок-Таш Баткенского района Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном между жителями приграничных поселков произошел конфликт. Участники конфликта стали закидывать друг друга камнями.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе Киргизии и Таджикистана ранен военнослужащий