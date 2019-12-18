Душанбе, , 18:08 — REGNUM В ходе конфликта на границе Таджикистана и Киргизии сегодня, 18 декабря, пострадали шестеро таджикистанцев. Об этом сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на очевидца — жителя города Исфары Зубайдулло Шомадова.

«Сегодня утром группа жителей киргизского села Кок-Таш Баткенского района (Баткенской области, Киргизия, — ИА REGNUM избили пятерых жителей кишлака Сомониён поселкового совета Чоркух (Таджикистан, — ИА REGNUM). Жители кишлака вышли, чтобы остановить жителей села Кок-Таш, в результате жители начали кидаться камнями друг в друга. В этот момент киргизские пограничники начали стрелять, наши открыли ответный огонь», — цитирует издание слова очевидца.

Тем временем, в Центральной районной больнице сообщили о троих таджикистанцах, получивших травмы в результате избиения на границе, их состояние стабильное. Кроме того, по сведениям врача этой больницы, также двое получили ранения из-за ударов камнями, однако от госпитализации граждане отказались.

В настоящее время ситуация на границе стабилизирована, пограничники и представители местных властей проводят разъяснительные работы.

Напомним, что конфликт, в котором участвовали порядка двухсот человек, произошёл утром 18 декабря. Противостояние жителей приграничья вылилось в закидывание друг друга камнями.

Отметим, что таджикистанские власти никак не комментируют конфликт.