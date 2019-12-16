Берлин, , 16:10 — REGNUM Власти Германии неоднократно направляли запросы в российские ведомства по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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По его словам, запросы направлялись с конца августа, в том числе в ГРУ, ФСБ, Службу внешней разведки, а также администрацию президента РФ.

«И, как мы уже много раз говорили, российская сторона, несмотря на эти усилия, на призыв правительства ФРГ содействовать в расследовании действовала, затягивая дело», — утверждает Зайберт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства ФРГШтеффен Зайберт заявлял, что германскому правительству неизвестно о том, что Россия разыскивала гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в августе в Берлине.

Напомним, гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, который, по утверждению источника в российских правоохранительных органах, был связан с боевиком Шамилем Басаевым и причастен к нескольким террористическим актам в России, был застрелен в августе 2019 года в берлинском районе Моабит. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан гражданин России.