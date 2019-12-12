Москва, , 16:30 — REGNUM Суд в Москве заочно арестовал Муради Кавтарашвили, передаёт 12 декабря ТАСС со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Кавтарашвили предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Факт ареста изданию подтвердили в Лефортовском районном суде Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству Германии не было о том, что Россия разыскивала гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в августе в Берлине.

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