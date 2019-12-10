Париж, , 10:49 — REGNUM Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита».

«Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист», — сказал глава государства.

Путин добавил, что это был «жесткий и кровавый человек», только в одной из акций им было убито 98 человек.

«Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был убит из огнестрельного оружия в августе 2019 года в Берлине.

По данным следствия, убийца подъехал к нему на велосипеде сзади и произвел выстрелы, а затем скрылся на электроскутере. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан гражданин России. Также сообщалось, что дело рассматривают не просто как криминальное происшествие, а как спецслужбистскую операцию.

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