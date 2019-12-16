Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани после своей поездки на Украину, в ходе которой он занимался вопросами, связанными с импичментом главы Белого дома, нашёл доказательства масштабной коррупции в 2016 году, а также причастности сына бывшего вице-президента Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов. Об этом Джулиани написал на своей странице в Twitter.

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«После сотен часов и месяцев расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и докажут отсутствие каких-либо нарушений со стороны Дональда Трампа», — написал Джулиани.

По его словам, доказательствами отмывания денег Байденом и компанией Burisma поделился экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. При этом адвокат уверен, что импичмент нужен демократам именно для того, чтобы скрыть эти факты.

«Импичмент — часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена выходят за всякие рамки», — отметил Джулиани.

По его слова, Национальный комитет Демократической партии США (DNC) сговорился с Украиной «уничтожить Трампа», который в тот момент был ещё только кандидатом в президенты США.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальную процедуру импичмента президента США Дональда Трампа демократы запустили в сентябре 2019 года. Главу Белого дома подозревают в попытке давления на президента Украины Владимира Зеленского. Трамп якобы потребовал проведения расследования в отношении бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена, который является главным соперником Трампа на предстоящих выборах, и его сына Хантера.

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