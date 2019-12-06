Киев, , 07:04 — REGNUM Документы, которые якобы доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине, намерен опубликовать адвокат американского президента Дональда Трампа экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Об этом 5 декабря он сообщил на своей странице в Twitter.

Как отметил Джулиани, после публикации материалов общественность узнает, как Байден и экс-президент США Барак Обама содействовали росту коррупции на Украине с 2014 по 2016 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Рудольф Джулиани прибыл в Киев. Ранее Джулиани заявлял, что добивается выдачи виз четырем украинским гражданам Украины, которые которые могут доказать причастность Джозефа Байдена к «всевозможным преступлениям».

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