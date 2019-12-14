Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что им собрана важная информация о противниках главы Белого дома во время поездки на Украину. Сообщает 13 декабря The Wall Street Journal.

Джулиани заявил, что по возвращении на родину в прошлую субботу, он имел телефонный разговор с Трампом и сказал ему, что получил «больше, чем ты можешь представить». На основе добытой информации адвокат готовит для президента большой доклад.

Для сбора данных Джулиани посетил, Украину, Латвию и Кипр. Ранее он заявлял, что на Украине рассчитывает получить доказательства причастности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов к коррупции. Джулиани ранее беседовал с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным.

13 декабря адвокат Трампа посетил Белый дом.