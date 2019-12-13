Бишкек, , 21:35 — REGNUM «Сила страны — в средствах массовой информации. То, что я не услышал или не увидел, пишут в СМИ. И я всегда даю поручения разобраться во всем, даже в мелких случаях», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с соотечественниками, проживающими в Объединенных Арабских Эмиратах, передает «Kaktus.media».

Киргизстанка Чолпон Абдрахманова поинтересовалась у главы государства о том, что ему известно о недвижимом имуществе в крупнейшем городе ОАЭ, принадлежащей бывшему заместителю главы таможенной службы Киргизии Райымбеку Матраимову.

«Матраимов, который проработал чиновником на госслужбе, инвестировал в недвижимость в хорошем районе Дубая $12 млн — $13 млн (759 млн — 822 млн рублей). Откуда у него такие деньги, и какова ваша позиция по этому поводу?» — спросила она.

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Отвечая на этот вопрос, президент Жээнбеков предложил девушке самой помочь следователям, занимающимся изучением указанных в журналистском расследовании фактов, касающихся коррупции на киргизской таможне.

«Ты же тут живешь, я вот тебе ставлю задачу, уважаемая сестренка, возьми этот адрес, о котором говорится, и сходи туда. Тем самым ты поможешь органам. Хорошо? Я увидел расследование «Азаттыка» и дал поручение во всем разобраться. Сейчас следствие всех вызывает и проверяет информацию. Ты обязательно сходи и проверь тоже все», — поручил киргизский лидер.

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