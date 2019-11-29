Бишкек, , 17:36 — REGNUM Бывшего заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова вызвали на допрос в госкомитет нацбезопасности Киргизии. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба ГКНБ.

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Матраимова планируют допросить в качестве свидетеля по всем обстоятельствам, опубликованным в материалах журналистского расследования об убийстве в Стамбуле китайского бизнесмена Айеркена Саймаити и его возможной связи с коррупцией в особо крупных размерах на киргизской таможне.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время следователи ГКНБ вплотную заняты исследованием всех обстоятельств возбужденного по факту убийства дела и проверяют информацию об угрозах убийством, поступавшим в адрес объявленного в международный розыск предпринимателя Саймаити.

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