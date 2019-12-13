Бишкек, , 17:19 — REGNUM Свердловский районный суд столицы Киргизии снял арест с банковских счетов ИА «24.kg», ИА «Kloop», радио «Азаттык» и журналиста Али Токтакунова, ранее наложенный в рамках иска, поданного бывшим заместителем председателя таможенной службы Райымбеком Матраимовым и членами его семьи, передает «24.kg».

Решение о снятии ареста приняла судья Жылдыз Ибраимова, которая ранее этот арест наложила. Ограничения аннулированы по ходатайству адвокатов истцов.

Журналисты также подали заявление об отмене ареста, отметив, что решение о его наложении принято незаконно, поскольку суд нарушил норму Конституции Киргизии, гарантирующую право на свободу слова.

ИА REGNUM напоминает, что экс-замглавы таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов и члены его семьи подали в суд иск о защите чести и достоинства против ИА «24.kg», ИА «Kloop», радио «Азаттык» и журналиста Али Токтакунова на общую сумму 60 млн сомов (54,3 млн рублей).

Судья Ибраимова наложила арест на их счета в день подачи искового заявления, поводом для которого стало журналистское расследование о коррупции на таможне, выводе $700 млн из Киргизии и их возможной связи с убийством китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

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