Берлин, , 11:20 — REGNUM Зеркальная мера российской стороны на высылку Германией двух дипломатов является ожидаемой и вполне понятной. Об этом заявил глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд, комментируя объявление двух дипломатов ФРГ персонами нон грата в России.

Он отметил, что Берлин проявил совершенно завышенную и дипломатически довольно неудачную реакцию, выслав сотрудников российской дипмиссии. Это решение было принято при «политически сконструированной фактической базе», добавил он, говоря о ситуации вокруг убийства гражданина Грузии.

«В этом и в обычном дипломатическом контексте эта реакция российской стороны была ожидаемой, а также логически понятной», — сказал Шлунд РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, высылка Германией двух российских дипломатов произошла в начале декабря в связи с обвинениями в адрес России о причастности к убийству в Берлине гражданина Грузии Землимхана Хангошвили. Россия в ответ выслала двух сотрудников немецкого посольства.

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