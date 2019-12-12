Москва, , 12:17 — REGNUM Высылка двух немецких дипломатов является для Москвы вынужденным ответом на аналогичные действия властей ФРГ. Избежать такой меры невозможно, заявил 12 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил надежду, что объявление двух сотрудников немецкой дипмиссии персонами нон грата не отразится на конструктивном диалоге с Берлином, не станет негативным фактором. Страны высылают дипломатов в качестве ответной, вынужденной меры, напомнил он.

«Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата», — сказал Песков, подчеркнув, что Москва не согласна с решением Берлина и считает его безосновательным.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Немецкие власти полагают, что Российское государство причастно к убийству грузинского гражданина в Берлине в августе 2019 года. Москва отвергает эту версию. Ответной мерой стала высылка из РФ двух немецких дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней с 12 декабря.

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