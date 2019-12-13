Берлин, , 02:07 — REGNUM Дипломаты из России и Германии, комментирующие высылку сотрудников посольств двух стран, предпринимают усилия, чтобы не довести ситуацию «до кипения», заявил 12 декабря депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

«Москва отреагировала соответствующими контрмерами. <…> Кажется, обе стороны прилагают усилия, чтобы не довести эту полемику до кипения», — цитируют РИА Новости депутата.

По его мнению, позиция Берлина скомпрометирована тем, что поводом для высылки российских дипломатов стало убийство в Берлине террориста, и это признают немецкие власти.

«Что касается убедительности Берлина в данном вопросе, то сомнения, конечно, уместны. Очевидно, что жертвой убийства в Тиргартене является исламистский террорист, как уже установили немецкие власти», — добавил Ной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ объявил об ответной высылке из России двух дипломатов Германии. Это решение было связано с действиями немецких властей, которые признали двух российских дипломатов персонами нон грата в связи с якобы недостаточным содействием Москвы по вопросу расследования убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.

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