Москва, , 11:30 — REGNUM Вызванный в российский МИД немецкий посол Геза Андреас фон Гайр покинул ведомство через 20 минут. Дипломат отказался от комментариев, сообщает 12 декабря ТАСС.

Выходя из здания на Смоленской площади, фон Гайр не стал общаться с журналистами. Он заявил лишь, что всю информацию они получат по официальным каналам.

Посла ФРГ в России вызвали в МИД для оглашения ответных мер на высылку Берлином российских дипломатов. Такой шаг немецкие власти предприняли из-за убийства в августе в Берлине грузинского гражданина. Подозреваемый — якобы российский гражданин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ пообещали ответить Германии на высылку дипломатов. 12 декабря два сотрудника немецкого посольства в Москве были объявлены персонами нон грата.

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