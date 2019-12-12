Москва, , 11:24 — REGNUM Российская сторона приняла решение о высылке двух сотрудников посольства ФРГ. Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба МИД России.

Высылка дипломатов явилась ответной мерой на безосновательное решение властей ФРГ, ранее объявивших двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата, пояснили в МИД. Решительный протест в связи с этим выражен вызванному в ведомство послу Германии в России Гезе фон Гайру.

Руководствуясь принципом взаимности и Венской конвенцией 1961 года, Россия объявила нежелательными персонами двух представителей ФРГ. Они должны покинуть Россию в течение семи суток.

«Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания», — уточнили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия выслала двух российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии, которое произошло в Берлине 23 августа. Подозреваемый — якобы российский гражданин.

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