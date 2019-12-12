Москва, , 21:48 — REGNUM Слушатель третьего потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС Ростислав Гольдштейн в четверг, 12 декабря 2019 года назначен указом президента России Владимира Путина на должность временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области.

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, который также является слушателем третьего потока «школы губернаторов», поздравил коллегу с назначением.

«Ростислава Эрнстовича я знаю больше 10 лет, вместе начинали в «Единой России». Он — талантливый человек, один из лучших учеников «школы губернаторов», в высокой степени порядочный, внимательный к людям. Уверен, его назначение положительно скажется на ЕАО, ведь последние годы Ростислав Эрнстович работал сенатором в области и много сил уделял её жителям. Рад, что с него начались перестановки, что такой человек возглавил маленький, но непростой регион», — рассказал Михаил Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слушателями третьего потока ВШГУ также являются губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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