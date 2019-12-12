Москва, 12 декабря 2019, 21:48 — REGNUM Слушатель третьего потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС Ростислав Гольдштейн в четверг, 12 декабря 2019 года назначен указом президента России Владимира Путина на должность временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области.
Руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, который также является слушателем третьего потока «школы губернаторов», поздравил коллегу с назначением.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, слушателями третьего потока ВШГУ также являются губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
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