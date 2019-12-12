Москва, , 21:28 — REGNUM Слушатель третьего потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС Ростислав Гольдштейн в четверг, 12 декабря 2019 года назначен указом президента России Владимира Путина на должность временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области.

Победитель конкурса «Лидеры России», исполняющая обязанности заместителя губернатора — председателя Правительства города Севастополя Мария Литовко, которая также является слушателем третьего потока ВШГУ, поздравила коллегу.

«Я искренне поздравляю Ростислава с назначением — это очень ответственная должность, но Ростислав прекрасно знает регион, обладает большим разносторонним управленческим опытом! Уверена, он достойно будет работать на посту главы региона и сможет снискать поддержку жителей. Я желаю ему успехов, терпения и надёжной команды на этом ответственном поприще», — отметила Мария Литовко.

В свою очередь директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, комментируя назначение Ростислава Гольдштейна на позицию временно исполняющего обязанности главы ЕАО, отметил:«Опыт сенаторской и депутатской работы Ростислава Гольдштейна, обучение по программе кадрового резерва ВШГУ будут хорошим подспорьем для эффективного управления жизненно важными сферами региона и его социально-экономического развития».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, слушателями третьего потока ВШГУ также являются губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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