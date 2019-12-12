Москва, , 19:32 — REGNUM Слушатель третьего потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС Ростислав Гольдштейн 12 декабря 2019 года назначен указом президента России Владимира Путина на должность временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области.

Опыт сенаторской и депутатской работы, обучение по программе кадрового резерва ВШГУ будут хорошим подспорьем для эффективного управления жизненно важными сферами региона и его социально-экономического развития, отметил директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В четверг на сайте Кремля опубликован указ президента России Владимира Путина о принятии отставки губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Ростислав Гольдштейн.

С сентября 2015 года Ростислав Гольдштейн входил в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. До этого был депутатом Госдумы шестого созыва, заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

«В течение четырех лет Ростислав Гольдштейн представлял на федеральном уровне интересы Еврейской автономной области. Хорошо знаком с региональными особенностями субъекта. Опыт работы в Комитете Совета Федерации по таким жизненно важным для любого региона сферам, как бюджет и финансы, будет хорошим подспорьем в развитии ЕАО. Сейчас Ростислав проходит обучение по программе кадрового резерва ВШГУ. Уверен, приобретенные компетенции и знания пригодятся для эффективного руководства регионом, повышения его инвестиционной привлекательности и социально-экономического благополучия», — прокомментировал назначение Алексей Комиссаров.

Ростислав Гольдшейн — слушатель третьего потока программы ВШГУ по развитию кадрового управленческого резерва. За три потока программы два ее выпускника были назначены федеральными министрами, 23 — избраны главами регионов России, еще три — работают временно исполняющими обязанности губернаторов. Многие участники программы получали назначения во время обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слушателями третьего потока ВШГУ также являются губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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