Женева, Швейцария, , 09:36 — REGNUM Нового центра русской культуры в Тбилиси не будет, но есть те, что давно работают в Грузии. Такое заявление 11 декабря сделал грузинским журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко после окончания Женевских дискуссий, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Такие центры начали действовать в Тбилиси давным-давно, и они спокойно работали. Ничего нового не откроется, поэтому ажиотаж вокруг этой темы должен прекратиться», — сказал Руденко.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии разразился скандал из-за панических слухов, что в Тбилиси планируется создание российского центра культуры. Представители практически каждой политической силы заявили, что это недопустимо. Были заявления, что данный центр станет центром «шпионской деятельности».