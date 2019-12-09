Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Центры культуры Российской Федерации в Грузии якобы ведут шпионскую деятельность. Такое заявление 9 декабря сделал один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, комментируя разговоры о возможном создании российского центра в Грузии, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Российские центры культуры, как правило, ведут шпионскую деятельность, помимо другой деятельности», — сказал политик в своем заявлении.

Он также отметил, что данный центр не требуется грузинским гражданам для прочтения книг Федора Достоевского.

Угулава рассказал, что ранее бизнесмен Бидзина Иванишвили до того, как начал заниматься политической деятельностью, хотел открыть в Тбилиси за свой счет и на своем участке земли российский центр культуры.

«Это было в 2010 году, или в начале 2011 года, я был тогда мэром Тбилиси, — рассказал представитель партии «Европейская Грузия». — Тогда мы сумели предотвратить строительство этого центра, однако, как видно, Иванишвили, повертелся, повертелся и в какой-то форме нашел пути для его открытия».

Как передавало ИА REGNUM, предложение дипломата РФ Григория Карасина создать российский цент культуры в Грузии, сделанное 28 ноября в Праге на встрече со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураба Абашидзе, было встречено в штыки некоторыми грузинскими политиками.

Также стоит отметить, что в Москве и ряде регионов России есть около двух десятков центров грузинской культуры.