Тбилиси, , 08:55 — REGNUM Вопрос об освобождении грузинского военного врача Важи Гаприндашвили, задержанного в Южной Осетии за нарушение границы, стал важным на 50-м раунде Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом 11 декабря заявил замглавы МИД Грузии Лаши Дарсалия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Одним из главных вопросов был арест г-на Важи Гаприндашвили, — сказал грузинский дипломат. — Вопрос сложный, однако, исходя из той обстановки, которая была на переговорах, и того, что было видно по реагированию и реакциям, мы ожидаем и надеемся, что вопрос скоро закроется».

Кроме того, как рассказал Дарсалия, грузинская сторона подняла вопросы о закрытии пограничных переходов и так называемой «бордеризации» (установка заграждений на границе между Грузией и Южной Осетией), которую Тбилиси считает незаконной.

Как передавало ИА REGNUM, Важи Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии в ноябре. Его обвинили в незаконном нарушении границы и осудили на 2 месяца лишения свободы. Между тем, лидер грузинской партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе 9 декабря после визита в Москву заявила, что Гаприндашвили освободят не позднее 13 декабря.

Напомним, что пограничные переходы между Грузией и Южной Осетией были закрыты после того, как грузинская сторона начала возводить дополнительный блокпост в непосредственной близости от южноосетинского села Уиста (Цнелис). Данный вопрос представители Южной Осетии планировали обсудить на 50-м раунде в Женеве.