Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Американские санкции, которые могут быть введены против участников «Северного потока — 2», могут коснуться участвующих в постройке трубопровода кораблей, а также глав компаний, которые с ними связаны. Об этом 7 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, главам таких компаний могут отказать в выдаче виз США, а также заблокировать транзакции с их собственностью в Соединенных Штатах. Санкции были включены в законопроект о национальной обороне США, уточнил собеседник издания.

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Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на источники в Сенате США, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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