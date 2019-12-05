Вена, , 12:48 — REGNUM Работа по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» оператором Nord Stream 2 AG ведется активнее. Об этом сообщил 5 декабря журналистам глава австрийского партнера Газпрома — компании OMV AG Райнер Зеле.

По его словам, оператор проекта возобновил укладку труб. Прогресс строительства газопровода будет зависеть от погодных условий, пояснил Зеле.

«Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор американского законопроекта о борьбе с энергетическим влиянием России в Европе сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» вряд ли удастся остановить на нынешнем этапе.

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