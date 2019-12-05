Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Комитет по международным отношениям Сената США проголосует по законопроекту, предусматривающему новые санкции против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя комитета.

Сообщается, что заседание комитета состоится 11 декабря. На нем будет рассматриваться законопроект, получивший название «акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» («Defending American Security from Kremlin Aggression Act», DASKA — прим. ИА REGNUM), представленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и демократом Бобом Менендесом.

Согласно законопроекту, под санкции попадут российские банки, которые подозревают во вмешательстве в иностранные выборы, сектор информационных технологий, государственный долг, а также лица, которые якобы «способствуют незаконной и коррупционной деятельности, прямо или косвенно, от имени российского президента Владимира Путина». Также санкции затронут нефтегазовую отрасль РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон еще не принял решения по введению санкций против газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что этот вопрос он намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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