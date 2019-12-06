Париж, , 16:13 — REGNUM Ряд профсоюзов и четыре молодежные организации призвали провести еще один день забастовки и демонстраций во Франции во вторник, 10 декабря, против проекта государственной пенсионной реформы, сообщает BFM TV.

«Увидимся на улице 10 декабря», — заявила Кэтрин Перре, секретарь Всеобщей конфедерации труда.

Известно, что в эту пятницу, 6 декабря, национальная забастовка продолжилась, особенно в сфере транспорта. Руководство французских железных дорог отменило 90% скоростных поездов и 70% региональных поездов. Около трети железнодорожников бастуют. Если число бастующих сотрудников железной дороги меньше, чем 5 декабря, то количество бастующих водителей выросло. Для сравнения 85,7% водителей вышли на забастовку 5 декабря против 87,2% — 6 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным полиции, около 806 тыс. человек участвовали в акциях протеста против пенсионной реформы, прошедших во Франции 5 декабря.

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