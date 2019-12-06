Париж, , 09:19 — REGNUM Двое французских журналистов получили ранения во время демонстрации в Париже, передает BFM TV.

Военный журналист Таха Бухафс был ранен в колено на площади Республики.

«Наш репортер был ранен в колено. Он был эвакуирован уличными медиками», — подтвердил Là-bas si j'y suis, информационный новостной сайт, где работал журналист.

«Я был ранен в колено на площади Республики, спасибо уличным медикам за быструю поддержку. Боль сильная, но ничего не сломано… хорошо», — написал сам журналист в Twitter.

Издание отмечает, что другой журналист Гаспар Гланц был также ранен на демонстрации 5 декабря осколками гранаты. Его телефон и одна из его камер повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате акций протеста во Франции пострадал журналист турецкого агентства Anadolu Ajansi Мустафа Ялчин.

Читайте также: Протесты во Франции: пострадал журналист турецкого агентства