Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Перспектива продолжения переговоров между представителями властей Грузии и оппозиции является весьма важным обстоятельством. Такое заявление сделал руководитель офиса Совета Европы в Грузии Кристиан Урсе, сообщает 5 декабря агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Хорошо, что встреча состоялась и весьма важно, что существует перспектива продолжения диалога», — сказал Урсе.

Как передавало ИА REGNUM, первые переговоры между представителями партии власти и оппозицией в Грузии прошли 30 ноября. Представитель «Национального движения» Григол Вашадзе, участвовавший в диалоге рассказал, что встреча прошла безрезультатно, так как члены правящей партии «Грузинская мечта» не готовы принять «германскую модель» избирательной системы, на которой настаивает оппозиция. Ожидается второй этап переговоров.

Стоит отметить, что после встречи обе противоборствующие стороны неоднократно заявляли о неизменности своей позиции.