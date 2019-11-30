Тбилиси, , 16:48 — REGNUM Власть Грузии заслуживает политического мучения, и мы будем продолжать протест, — об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия после встречи властей и оппозиции с участием дипломатического корпуса.

При этом Бокерия заметил, что оппозиция выступает за продолжение диалога,

«Протест будет продолжаться до тех пор, пока не будет результат, пока общество не получит, что Иванишвили и его команда пообещали после «ночи Гаврилова» и пролитой крови, и кинули все общество. Что касается этого диалога, то, конечно, мы выступаем за продолжение этого диалога путем посредничества наших международных партнеров», — заявил Гига Бокерия.

Напомним, что парламент Грузии 14 ноября не смог утвердить поправки в Конституцию, которые предусматривали проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Против законопроекта выступили мажоритарные депутаты. Оппозиция начала акции протеста и перешла к крайним мерам — блокированию парламента и госучреждений, в результате чего полиции дважды пришлось применять ответные меры и открывать входы в парламент и движение по проспекту Руставели. С предложением перехода на формат диалога к противоборствующим сторонам обратились представители дипломатического корпуса и устроили эту встречу в гостинице «Билтмор».

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