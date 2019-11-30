Тбилиси, , 15:13 — REGNUM Встреча представителей правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционных партий, которая проходила с утра 30 ноября в тбилисской гостинице «Билтмор», закончилась совершенно безрезультатно. Об этом журналистам заявил вышедший со встречи представитель «Национального движения» Григол Вашадзе.

По его оценке, правящая партия оказалась не готовой к этой встрече и к компромиссам и отказалась от обсуждения предложенной оппозицией «германской модели» избирательной системы, но пошла на встречу из-за сильного давления как со стороны граждан Грузии, так и со стороны мирового сообщества.

По словам Вашадзе, несмотря на безрезультатность этой встречи, оппозиция примет участие и во втором раунде переговоров, если такое предложение поступит от организаторов нынешнего обсуждения, а именно — иностранных дипломатов.

«Несмотря на то, что эта встреча закончилась совершенно безрезультатно, если наши медиаторы и стратегические партнеры того пожелают, мы примем участие и во втором раунде. Мы подтвердили, что будем участвовать и не позволим «Грузинской мечте» сказать, что оппозиция не готова к диалогу», — подчеркнул после окончания встречи Григол Вашадзе.

Напомним, что парламент Грузии 14 ноября не смог утвердить поправки в Конституцию, которые предусматривали проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Против законопроекта выступили мажоритарные депутаты. Оппозиция начала акции протеста и перешла к крайним мерам — блокированию парламента и госучреждений, в результате чего полиции дважды пришлось применять ответные меры и открывать входы в парламент и движение по проспекту Руставели. С предложением перехода на формат диалога к противоборствующим сторонам обратились представители дипломатического корпуса и устроили эту встречу в гостинице «Билтмор».

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