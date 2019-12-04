Лондон, , 18:33 — REGNUM Идея создания европейской системы обороны не рассматривается как альтернатива НАТО, а предполагает, что такая система может служить опорой внутри альянса, заявил 4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров стран НАТО в Лондоне.

В то же время новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что Евросоюзу следует развивать собственную оборону именно потому, что в некоторых сферах Брюссель не видит участия НАТО.

Фон дер Ляйен назвала Североатлантический самым сильным военным союзом в мире, но констатировала, что «есть вопросы, где НАТО не видно, и необходимо, чтобы присутствовал Евросоюз со способностью действовать».

Чуть ранее Эммануэль Макрон в ходе саммита вступил в дискуссию с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о расходах стран НАТО на коллективную оборону.

«Речь идёт не только о деньгах. Как насчёт мира в Европе? — обратился он к американскому коллеге. — Нельзя просто сказать, что мы должны вкладывать деньги, и размещать солдат, не имея чёткого представления об основах того, каким должно быть НАТО».

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