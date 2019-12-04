Брюссель, , 15:49 — REGNUM Европейскому союзу необходимо заняться развитием собственной обороны, поскольку есть сферы, в которых Брюссель не видит участия Североатлантического альянса. Об этом 4 декабря заявила новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, НАТО является самым сильным оборонным союзом в мире.

«Однако я убеждена, что есть сферы и вопросы, где НАТО не видно, но где необходимо, чтобы присутствовал Евросоюз со способностью действовать», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, политическая элита Франции, в том числе и президент Эммануэль Макрон не раз делали жесткие высказывание относительно роли Соединенных Штатов в НАТО и в ЕС. Париж стремится к самостоятельности в вопросах обороны.

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