Берлин, , 08:16 — REGNUM Поддержка властей Украины позиции Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2» неприемлема, это ставит под вопрос помощь Киеву со стороны Европейского союза. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, страна, получающая большую политическую и финансовую поддержку от Евросоюза, но в то же время выступающая за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют энергетическую политику Германии, «ставит под вопрос эту помощь».

Он также не исключил, что Берлин примет ответные меры в случае ввода Вашингтоном ограничительных мер против «Северного потока — 2».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины выразили надежду на то, что американские санкции помешают запустить «Северный поток — 2».

Отметим, из Вашингтона вновь звучат планы наказать санкциями европейских участников проекта «Северный поток — 2», о заинтересованности Германии в котором уже неоднократно заявляли в Берлине.

Так, в конце ноября председатель комитета по внешним связям сената США Джим Риш заявил, что законопроект об оборонной политике США сможет остановить Россию в желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

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