Галифакс, Канада, , 08:26 — REGNUM Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Об этом на Международном форуме по безопасности в канадском городе Галифакс заявил председатель комитета по внешним связям сената США Джим Риш, передает Defense News.

По мнению законодателя, введенные Вашингтоном санкции немедленно убедят европейские строительные компании прекратить работу над проектом.

«Это им дорого обойдется, — выразил уверенность Риш. — Я думаю, что если эти санкции пройдут, компании будут закрыты, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ сделать это, если они смогут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, выступая на канадском форуме, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в НАТО пока не готовы к принятию Украины в альянс, поскольку понимают, что это может привести к открытому конфликту с Россией.

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