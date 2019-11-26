Берлин, , 16:30 — REGNUM Надежду на то, что американские санкции помешают запустить «Северный поток — 2», выразила 26 ноября заместитель украинского министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«Мы считаем, что эти санкции, действительно, могут помочь не допустить запуск «Северного потока», особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе», — заявила Зеркаль в интервью РИА Новости.

Отметим, что это заявление украинский дипломат сделала в Берлине на официальном мероприятии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Вашингтона вновь звучат планы наказать санкциями европейских участников проекта «Северный поток — 2», о заинтересованности Германии в котором уже неоднократно заявляли в Берлине.

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