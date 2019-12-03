Лондон, , 12:11 — REGNUM Североатлантический альянс готов ответить на любую агрессию в адрес Польши или стран Прибалтики. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью группе газет, в том числе польской ежедневной газете Rzeczpospolita, немецкой Suddeutsche Zeitung и испанской El Pais, опубликованном 3 декабря. Об этом сообщает Reuters.

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«Присутствием сил НАТО в Польше и в странах Прибалтики мы посылаем России очень мощный сигнал: если будет нападение на Польшу или страны Прибалтики, ответ последует от всего блока», — уточнил Столтенберг перед саммитом НАТО.

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Генсек альянса добавил, что в НАТО Россию не квалифицируют в качестве врага, однако если возникнет необходимость, НАТО будет реагировать.

«У НАТО нет списка врагов. Потому что мы не видим непосредственной угрозы ни для одного из наших союзников», — подчеркнул Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс силён, согласившись с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО имеют слишком негативный окрас.

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