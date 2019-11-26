Берлин, , 09:24 — REGNUM 25 ноября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович принял участие в экспертной конференции «Веймарский трансатлантический форум» в Берлине. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что НАТО должен реагировать на новые угрозы. Он подчеркнул, что трансатлантические отношения и Североатлантический Альянс являются главными составляющими безопасности и суверенности Польши.

«Для Польши приоритетом является гарантия, что НАТО будет продолжать адаптацию к новым угрозам — начало этому было положено еще на саммитах в Уэльсе и Варшаве. В этом году на лондонском саммите командующие НАТО предпримут важный шаг в сторону реализации этой цели. Также на предстоящей встрече должны опубликовать коммюнике: «мы единогласны в решении нависших проблем и готовы продолжать усиление и модернизацию НАТО», — заявил Яцек Чапутович.