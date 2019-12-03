Анкара, , 10:47 — REGNUM Турция не согласится поддержать план Североатлантического альянса по защите прибалтийских стран и Польши, если военный блок не признает террористическими организации, угрожающие национальной безопасности страны. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом на лондонский саммит НАТО.

Если группировки, угрожающие Турции, не будут признаны союзниками террористическими, то Анкара не изменит позицию относительно плана НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, подчеркнул Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО приняло решение значительно усилить свое военное присутствие у западных границ России после того, как в 2014 году объявило РФ главной стратегической угрозой. В ноябре стало известно, что Турция не хочет поддерживать этот план военного блока.

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