Бишкек, , 10:49 — REGNUM В столице Киргизии возле Дома правительства сегодня, 25 ноября, проходит акция протеста против коррупции во власти #RЕАКЦИЯ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участие в митинге принимают около 400 человек — гражданских активистов, а также жителей и гостей Бишкека.

Митингующие выражают недовольство вялой, по их мнению, реакцией властей на проведенное журналистами «Азаттыка» и «Kloop» расследования о коррупции на киргизской таможне и возможной связи с ней убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

Также участники акции требуют от властей защитить проводивших расследование сотрудников СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее журналисты правозащитного издания «Азаттык» и ИА «Kloop» опубликовали расследование по фактам коррупции в таможенной службе Киргизии, вывода из республики $700 млн при участии убитого в Стамбуле предпринимателя Айеркена Саймаити, а также о возможной связи уйгурского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра и экс-зампредседателя таможенного ведомства Райымбека Матраимова.