Бишкек, , 16:23 — REGNUM Жители Киргизии оказались во власти контрабандистов, коррупционеров и организованной преступности. Такое заявление сделал депутат республиканского парламента Дастан Бекешев, комментируя подробности журналистского расследования коррупции на таможне и схем по выводу денег из страны, пишет «Knews».

Парламентарий предложил киргизстанцам создать петицию, в которой граждане попросили бы президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова посадить бывшего заместителя председателя таможенной службы Раима Матраимова.

Также парламентарий считает, что в связи с появившейся в распоряжении СМИ информацией о коррупции в особо крупных размерах на таможне и в других госорганах, глава государства должен уволить руководство генпрокуратуры, МВД, финансовой разведки и таможенной службы.

«Они украли у нас надежду. Надежду на развитие. Они купили известных спортсменов, докторов и политиков; они через государственные каналы показывают свою правду. Теперь они хотят быть в парламенте, а часть из них уже в парламенте. Они хотят купить всех нас, а кого не удастся, то возможно и убить», — подчеркнул депутат Бекешев.

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