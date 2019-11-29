Москва, , 15:59 — REGNUM В случае, если в переговорах по газовому вопросу между Россией и Украиной останутся проблемные монеты, их могут обсудить лидеры двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в настоящее время идёт двусторонний процесс, договорённость об этом была достигнута главами государств в ходе недавнего телефонного общения, затем на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры.

«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику», — добавил официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, Газпром предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на транзит газа по украинской территории или заключить новое соглашение по транзиту, что предполагает обнуление взаимных претензий.

Добавим, что 28 ноября в Вене делегации России и Украины провели переговоры, в ходе которых обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, а также условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.