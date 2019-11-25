Москва, , 13:46 — REGNUM Отдельной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже не планируется, заявил 25 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, так или иначе, президенты четырех стран встретятся в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция).

Как сообщало ИА REGNUM, встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» состоится 9 декабря 2019 года в Париже. Ранее появилась информация, что итоговый документ саммита уже готов, однако позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту новость.

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