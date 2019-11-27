Киев, , 19:17 — REGNUM Об отсутствии отдельных переговоров, касающихся поставок российского газа на Украину, заявил 27 ноября украинский премьер-министр Алексей Гончарук, сообщают «Украинские новости».

Гончарук «Не существует каких-то отдельных переговоров о покупке газа у Российской Федерации, существуют переговоры о продолжении транзита газа из России в Европейский союз через Украину».

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Напомним, 26 ноября после встречи с российским президентом Владимиром Путиным глава Газпрома Алексей Миллер сказал, что его компания направила «Нафтогазу» предложение по новому контракту на транзит газа из России, либо — на продление уже действующего соглашения.

Также, по его словам, Киеву было направлено предложение заключить с Россией контракт на поставку российского газа на Украину.

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