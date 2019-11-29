Москва, , 15:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин будет работать 31 декабря, как большинство жителей страны. Его работа подобна непрерывному процессу в доменной печи, заявил 29 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у российского лидера «технологически» не бывает выходных. Он может отдохнуть только часть дня, но большую часть времени суток находится на работе.

Работа президента — это как доменная печь с безостановочным циклом. В последний день года Путин тоже будет работать, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сделать в столице 31 декабря выходным — значит лишить москвичей традиционного общения с коллегами в предпраздничный день.

Читайте также: Собянин объяснил, что потеряют москвичи при выходном дне 31 декабря

Подробнее: Быть ли 31 декабря выходным в России? — все новости