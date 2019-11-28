Москва, , 16:01 — REGNUM Предновогодние дни в Москве насыщены рабочими задачами, кроме того, москвичи 31 декабря традиционно общаются с коллегами. Поэтому сделать в столице последний день года выходным не удастся, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Нам так не жить», — ответил Собянин на вопрос, будут ли власти Москвы объявлять 31 декабря выходным, как это сделали в Томске.

Он пояснил, что столичные чиновники под Новый год очень загружены работой, чтобы обеспечить населению праздники. Остальные москвичи, несмотря на то, что Новый год — семейный праздник, стараются «поднять бокал шампанского» с коллегами по работе.

«Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Томской области Сергей Жвачкин распорядился перенести рабочий день с 31 на 28 декабря по многочисленным просьбам женщин, которым, как он пояснил, приходится ежегодно в этот день готовить праздник.