Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM Российский президент Владимир Путин посоветовал переключиться с украинской проблематики на собственные дела, когда общался с жителями Санкт-Петербурга. Об этом он сказал одному из петербуржцев после церемонии открытия памятника Даниилу Гранину.

Местный житель, обращаясь с главе государства, активно делился своими соображениями, в том числе о происходящем на Украине.

«Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать», — сказал Путин.

Таким образом президент поддержал точку зрения некоторых аналитиков в том, что теме Украины уделяется в российских СМИ очень большое внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Путин открыл памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину в Невском районе Петербурга.

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