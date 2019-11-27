Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин днем 27 ноября открыл памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте в спальном Невском районе Петербурга, около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя писателя.

Напомним, концепция памятника и его место установки вызвали большие споры в архитектурно-художественном сообществе Петербурга.

Инициатором установки памятника Гранину стало Российское военно-историческое общество, оно же по заказу Минкультуры организовало конкурс, в котором победил авторский коллектив в составе скульптора Евгения Буркова и архитектора Нестора Энгельке.

«Даниил Гранин впитал лучшие черты петербургской, ленинградской интеллигентности, отразил их в своем творчестве и общественной деятельности», — заявил президент Владимир Путин на открытии памятника.

Путин напомнил, что Гранин был одним из авторов знаменитой «Блокадной книги», страницы которой обжигают своей страшной правдой о блокаде Ленинграда, всегда отстаивал идеалы гуманизма, справедливости и милосердия.

«Даниил Гранин был убежден, что справедливость и правда, в конечном счете, всегда побеждают. Он понимал глубокий смысл человеческой жизни, называл ее чудом и призывал беречь как высшее благо. Он очень много сделал для возрождения в обществе традиций милосердия и человеколюбия, отстаивал ценности добра, сострадания, бескорыстной помощи людям», — заявил президент.

Творческое наследие Даниила Гранина будет востребовано нынешним и будущим поколениями, уверен Путин.

«Актуальным остается его утверждение, что в эпоху технологических прорывов возрастает значимость самого человека. Он всегда делал акцент на важности моральных ценностей, считал их основой сплоченного, здорового общества», — сказал глава государства, после чего возложил вместе с дочерью писателя цветы к монументу.

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