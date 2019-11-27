Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Петербуржец лично пожаловался президенту на ухудшение жилищной ситуации для него и еще трех семей после расселения из аварийного дома. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

Как сообщает ТАСС, неформальное общение петербуржцев с Владимиром Путиным состоялось у памятника Даниилу Гранину, который президент сегодня торжественно открыл на Дальневосточном проспекте. После церемонии возложения цветов президент подошел к жителям, которые не упустили возможность попросить о помощи.

Так, один из мужчин попросил разобраться, по какой причине при расселении дома ему и еще трем семьям дали на всех одну трехкомнатную квартиру, ставшую коммуналкой.

Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации и дал соответствующее поручение губернатору Петербурга Александру Беглову.

«Надо смотреть, в каких условиях жили, улучшили или ухудшили свои условия», — приводит источник слова главы государства.