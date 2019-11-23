Москва, , 14:40 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии. 23 ноября об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, глава Службы внешней разведки положительно ответил на вопрос об участии США в политических событиях в Боливии. Он объяснил, что власти США используют кризис, чтобы «сместить политический вектор в Боливии», добавив, что урегулирование этого кризиса потребует продолжительного времени.

«Качаться будет долго», — подчеркнул Нарышкин.

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку и объявил о проведении досрочных выборов. Данное заявление было сделано на фоне острого политического кризиса и соответствующего требования главнокомандующего армии Боливии Уильямса Калимана.

После этого госсекретарь США Майк Помпео порекомендовал Моралесу «держаться в стороне от новых выборов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Нова заявил, что политические события в Боливии выглядит как «акт реставрации колониальной власти».