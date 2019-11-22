Вашингтон, , 19:57 — REGNUM США заявили, что свергнутому президенту Боливии Эво Моралесу лучше «остаться в стороне» от ближайших выборов главы государства южноамериканской страны. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Те, кто участвовал в скандальных нарушениях и подтасовке голосов на выборах 20 октября, должны держаться от новых выборов в стороне и дать боливийцам воссоздать собственные институты», — порекомендовал государственный секретарь США Майк Помпео.

Помпео также пообещал всестороннюю поддержку временного правительства Жанин Аньес со стороны Белого дома.

«Мы восхищаемся тем, как боливийский народ защищает свою Конституцию, демократию и свободные, справедливые и прозрачные выборы», — приводит агентство слова Помпео.